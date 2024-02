Jogos Comunitários de Guabiruba começam neste sábado

A 26ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba começa às 18h deste sábado, 24, no ginásio João Scheffer. A cerimônia de abertura terá o desfile das delegações dos bairros Aymoré, Centro, Guabiruba Sul, Imigrante, Lageado Alto, Lageado Baixo e São Pedro. O evento segue até 25 de maio.

Entre as novidades desta edição, estão as disputas de beach tennis e truco. O ciclismo velocidade retorna ao quadro de modalidades: serão 38 no total. Os Jogos Comunitários são o maior evento esportivo de Guabiruba, movimentando quadras, campos, clubes e canchas com cerca de 2 mil participantes.

O primeiro torneio a ser aberto é o de futsal feminino. São Pedro e Imigrante começam a disputa, logo após a cerimônia de abertura.

“Os Jogos Comunitários serão um pouco diferente para mim neste ano, já que nas últimas edições eu era coordenador do bairro Guabiruba Sul. Mas com toda certeza faremos com que estes Jogos, assim como foram os anteriores, sejam de integração entre os bairros. E que possam novamente vivenciar um campeonato que leva a todo o município bons valores e respeito”, comenta o secretário de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude, Joélcio Moisés Rodrigues.

Modalidades

Atletismo feminino – revezamento 3×1000 metros

Atletismo masculino – revezamento 5×1000 metros

Atletismo feminino – 5 km

Atletismo masculino – 10 km

Basquete masculino

Beach tennis feminino (dupla)

Beach tennis masculino (dupla)

Bocha sexteto masculina

Bocha trio feminina

Canastra (feminino e masculino)

Ciclismo mountain bike (feminino e masculino)

Ciclismo mountain bike (masculino)

Ciclismo velocidade

Dominó (feminino e masculino)

Estilingue livre

Futevôlei masculino

Futebol suíço feminino

Futebol Suíço Masculino (a partir dos 16 anos)

Futebol Suíço Masculino Máster (40 anos)

Futsal (feminino e masculino)

Futsal masculino (a partir dos 18 anos)

Handebol (feminino e masculino)

Sinuca dupla masculina

Sinuca individual masculina

Tênis de mesa (feminino e masculino)

Tiro espingarda de pressão livre

Truco livre

Vôlei (feminino e masculino)

Vôlei de areia dupla (feminino e masculino)

Xadrez (feminino e masculino)

