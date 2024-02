Joinvilense vai participar da terceira temporada de Largados e Pelados

A joinvilense Roberta Trummer foi uma das dez pessoas selecionadas para participar da terceira temporada do reality show Largados e Pelados Brasil.

As gravações aconteceram no norte da Argentina, em um local conhecido como “O Inferno Verde”.

A nova temporada de Largados e Pelados estreia no próximo domingo, 3, às 20h30, no canal de TV por assinatura Discovery. Além disso, os episódios estarão disponíveis no serviço de streaming HBO Max Brasil.

Assista ao trailer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por HBO Max Brasil (@hbomaxbr)

