O Joinville chega para a Copa Santa Catarina após a eliminação ainda no primeiro mata-mata da Série D para o Cianorte, que venceu o jogo da volta por 4 a 0. O clube decidiu, então, pela demissão de Hemerson Maria, e anunciou, em 29 de agosto, a contratação do técnico Leandro Sena.

A folha salarial, que era de R$ 400 mil na Série D, é alvo de redução para ficar em torno de de R$ 250 mil para a Copa SC. Isto implicou em diversas saídas, como as dos laterais Ryan e Ernandes; do zagueiro Carlos Alexandre; dos volantes Guilherme Escuro e João Mafra; do meia Lucas de Sá; e dos atacantes Douglas e Yuri Mamute. Mais jogadores devem entrar na lista de dispensa.

Já garantido na Série D de 2026, o Joinville tem na Copa SC um estágio inicial de preparação para o técnico Leandro Sena. Em termos de vagas a buscar, resta a da Copa do Brasil.

Até a publicação desta matéria, a única contratação de jogador realizada para a competição foi a do Mário Henrique, de 31 anos, que defendeu a Aparecidense-GO na Série D.



Joinville Esporte Clube

Joinville

Fundação: 29 de janeiro de 1976

Estádio: Arena Joinville (municipal)

Presidente: Darthanhan de Oliveira

Técnico: Leandro Sena

Títulos: 1 Brasileiro Série B (2014), 1 Brasileiro Série C (2011), 12 Catarinense (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2000 e 2001), 1 Recopa Catarinense (2021) e 5 Copa SC (2009, 2011, 2012, 2013 e 2020)

Material esportivo: Volt

Catarinense 2025: 4º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D (26º – eliminado na segunda fase)

Copa SC 2024: 7º

Foto: Leandro Sena comanda o JEC na Copa SC | Gustavo Mejía/Joinville EC

