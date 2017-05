Jonas Paegle Ari Vequi buscam solução para o prédio da UPA em Brasília

Em visita ao Ministério da Saúde, o prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, acompanhado do vice-prefeito, Ari Vequi, debateram com o secretário executivo do Ministério da Saúde, que está interinamente no comando da pasta, Antônio Carlos Figueredo Nardi, uma solução para o prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Santa Terezinha, obra que está em fase final de construção. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira (23), em cumprimento à agenda oficial em Brasília.

Paegle e Vequi explicaram o custo operacional da unidade, com um custeio para uma UPA de nível 3, unidade que contaria com 8 médicos 24h, com a exigência de aparelho de raio-x e laboratório, com isso, segundo os cálculos do município, o custo seria em torno de R$ 1,4 milhões, ficando inviável para a administração municipal.

Os dirigentes municipais queriam na primeira possibilidade centralizar as atividades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Nardi explicou que a ação não seria possível, que outros municípios apresentaram problemas semelhantes, mas tanto o Tribunal de Contas da União (TCU), quanto a Controladoria Geral da União (CGU), não permitem que isso seja feito.

Dentre as possibilidades apresentadas por Nardi, Vequi destacou que pretende reenquadrar o nível da unidade, de acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, estabelecida em janeiro de 2017. “Tinhamos que dar um ponto final nesse caso da UPA. Por meio da reunião com o ministro interino e com a equipe técnica, vamos fazer o inventário da obra, finalizá-la e seguir a nova portaria da Ministério. Tenho certeza que com a abertura dessa UPA vamos proporcionar um atendimento melhor à população,” disse.

O encontro foi intermediado e contou com a participação do deputado federal Rogério Mendonça, o Peninha, além do líder do governo na Câmara de Brusque, Deivis Silva, e a diretora do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Andréa Patrícia Volkmann.