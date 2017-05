Belusso, que atuou pelo Brusque no Catarinense, é eleito craque do estadual

O atacante Belusso, que jogou o Campeonato Catarinense pelo Brusque, foi eleito o craque do campeonato estadual. O resultado foi apresentado na noite desta quarta-feira, 24, na cerimônia de encerramento da competição organizada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). Belusso chegou na final competindo contra Alex Maranhão, do Criciúma, e Reinaldo, da Chapecoense.

Ao longo do ano, membros da imprensa estadual que cobrem a competição votaram, jogo após jogo, nos melhores das partidas. No fim da competição cerca de sete atletas, entre eles Belusso, foram apontados como semifinalistas entre os craques do estadual. O trio finalista foi votado mais uma vez pelos representantes da imprensa, e o atacante, hoje disputando o Brasileirão Série B pelo Londrina, recebeu a melhor pontuação.

Belusso recebeu também a bola de ouro como melhor atacante e o troféu de artilheiro do campeonato – dividindo o mesmo número de gols de Renteria, do Tubarão. Foram premiados também, mas com a bola de bronze, o volante Mineiro, o técnico Pingo e o preparador físico George de Castilhos.