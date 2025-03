Jordan sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

O goleiro Jordan, do Brusque, está fora dos gramados pelos próximos meses devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A informação foi confirmada pelo clube nesta quarta-feira, 5.

Jordan passará por cirurgia, com data ainda a ser definida em acordo entre o goleiro e o departamento médico do clube. A lesão ocorreu na semana de preparação para a partida contra a Chapecoense, pelas quartas de final do Catarinense.

Em novembro de 2024, nos últimos dias de seu contrato com o Sport, Jordan sofreu uma lesão no menisco do joelho direito. O vínculo teve renovação de três meses, e o Brusque optou pelo retorno do jogador, que tem contrato até dezembro.

O Brusque também tem no elenco os goleiros Matheus Nogueira, André Luiz e Lucas Moura, além de Artur, do Sub-20, que integra o elenco profissional.

