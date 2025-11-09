Jorginho confirma licitação da barragem de Botuverá e anuncia R$ 23 milhões para prevenção de desastres

O governador Jorginho Mello (PL) confirmou, na sexta-feira, 7, o investimento de R$ 23 milhões em prevenção de desastres naturais no Vale do Itajaí. O ato, realizado em Blumenau, também marcou a confirmação da licitação da barragem de Botuverá.

O evento aconteceu no auditório da Associação dos Municípios do Vale Europeu (Amve). O secretário de Proteção e Defesa Civil de SC, Mário Hildebrandt, e os prefeitos de Brusque e Botuverá, André Vechi (PL) e Victor Wietcowsky (PP), participaram.

Além deles, marcaram presença o presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Marlon Sassi, e o vice José Augusto Werner. O edital da barragem de Botuverá foi publicado em setembro e a obra deve iniciar em 2026.

Marlon foi convidado a assinar o documento que confirma o processo licitatório da barragem.

“Esse passo é muito importante. É uma luta das nossas cidades para mitigar os efeitos das cheias. Várias obras já foram feitas, mas estamos há quase duas décadas lutando pela barragem e agora conseguimos colocá-la no caminho de execução”, diz.

Conforme a Defesa Civil, o investimento anunciado pelo estado prevê a instalação de nova estação hidrometeorológica em Brusque e elaboração de Cartas de Enchentes em Botuverá e Guabiruba.