Jorginho Mello declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência: “homem equilibrado”
Senador foi apontado pelo PL como pré-candidato após indicação do pai
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência.
“O senador Flávio Bolsonaro é um grande brasileiro, homem equilibrado e capaz de unir a nossa direita como o seu pai foi capaz. O que o Brasil precisa agora é de união. E a direita precisa estar junta para evitar mais quatro anos de PT. Pelo bem do Brasil, eu estarei ao lado do presidente Jair Bolsonaro na sua decisão”, escreveu Jorginho no Instagram.
O presidente do PL nacional, Valdemar Costa Neto, anunciou nesta semana que a indicação de Flávio foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Como presidente do PL, informo que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, está falado”.
