Jorginho Mello e outros governadores cogitam não ir à COP30

Boicote à COP30

Jorginho Mello está na lista de governadores de direita, como Ratinho Junior, Romeu Zema, Tarcísio Freitas e Ronaldo Caiado, dentre outros, que cogitam boicotar a Conferência Mundial do Clima (COP30) em Belém, em novembro. Consta que, entre eles, combinados, todos se ausentarão, para não dar palanque a Lula. Preferem, na maioria, como vinculados ao Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), dar apoio a uma espécie de COP paralela, em Curitiba, com foco na Mata Atlântica.

Maior onda

Qual a maior onda já surfada em território brasileiro? Segundo informações do portal Big Waves Brasil, especializado no assunto, duas, surfadas em 30 de julho deste ano, na Laje de Jaguaruana, também conhecida como “Laje da Jagua”, que podem ter ultrapassado os 15 metros. O local, a 5 km da costa de Jaguaruna, é conhecido como “a Nazaré brasileira”, em referência à vila em Portugal, famosa no mundo do surfe pelas ondas gigantes. As duas podem bater o recorde de maior já surfada no país, pertencente à própria praia catarinense. Atualmente, a marca está em 14 metros.

Sexualização

Os três senadores de SC (Esperidião Amin, Jorge Seif e Ivete da Silveira) estão na lista de 64 que já assinaram requerimento de constituição de uma CPI para investigar influenciadores que estariam provocando a sexualização de jovens nas redes sociais. A ação é consequência das bombásticas denúncias do youtuber Felca.

Desigualdade

Divulgou-se ontem que políticos e juízes federais no Brasil podem chegar a vencimentos 22 maiores que o salário médio dos brasileiros: R$ 44 mil contra R$ 2.069. Em SC, a diferença entre o salário do deputado federal é maior do que o da população do Estado em 16,9 vezes. No Maranhão 40,9 e no Distrito Federal 12,8.

Desfaçatez

Para surpresa de ninguém, o DCE da Ufsc promoveu mais uma festa de reinício do semestre numa área pública com depredação, desrespeito ao silêncio, arruaça e muito lixo espalhado por toda a praça da Trindade, externa ao campus. O prefeito Topázio Neto foi rápido e já avisou: lá não vai mais ter mais festa de estudante. Já a manifestação do secretário de comunicação da Ufsc sobre o episódio é um primor. Primeiro, a instituição lava as mãos – segundo ele, não tem nada com o evento. Depois, indica que a prefeitura deve “se articular” com a universidade a fim de que a festa aconteça “sem prejuízo à comunidade”. Ora, o prejuízo à comunidade existe pelo mau comportamento dos que se dizem “estudantes” e são representados pelo DCE, que só consegue mostrar credenciais desta forma: produzindo baderna, desrespeito e sempre flanando na impunidade.

Fraude frustrada

SC, Paraná e Rio Grande do Sul lideraram, no país, a frequência de tentativas de fraude evitadas em abril. O Serasa Experian identificou uma tentativa a cada 48 segundos. Ao todo, foram 177.351 ataques identificados. O Paraná liderou em volume dentro da região, com 70.677 tentativas, seguido por Rio Grande do Sul (61.988) e SC (44.686).

Triangulo do tarifaço

Jaraguá do Sul, Joinville e São Bento do Sul estão entre as cidades mais afetadas de SC pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Não formam o Triângulo das Bermudas, mas nos prejuízos que estão tendo estão numa espécie de “Triangulo de Donald Trump”.

Curso de Medicina 1

Diante de muita pressão, principalmente política, a Universidade do Estado (Udesc) veio a público pedir calma quanto aos prazos para implantação do curso de Medicina em Laguna, com 40 vagas e duração de seis anos a um custo de R$ 30 milhões até o dia da aula inaugural, que, se tudo andar nos conformes, chegará nos próximos 18 meses.

Curso de Medicina 2

O reitor José Fragalli não quer priorizar isso para não prejudicar o debate relativo a outras graduações aprovadas, mas que não foram implementadas. São nove: Licenciatura em Dança (Udesc Ceart); Engenharia de Madeira (Udesc Alto Vale); Engenharia de Produção Agroindustrial (Udesc Alto Vale); Engenharia Têxtil (Udesc Alto Vale); Ciências Sociais (Udesc Faed); Geologia (Udesc Lages); Ciências Biológicas (Udesc Lages); Direito (Udesc Esag) e Bacharelado em Física (Udesc Joinville).

A verdade

É desalentador se constatar que o movimento de congressistas para reforçar as prerrogativas do Legislativo esconde explicitamente o propósito de criar dispositivos para que a delinquência deles não seja alcançada pela lei. Movem-se não pelo interesse público, mas pela impunidade parlamentar. Com raríssimas exceções, não conseguem (ou conseguem, na sua expertise?) distinguir mais o que é imunidade parlamentar com impunidade parlamentar. Trágico.