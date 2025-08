Jorginho Mello fará visita rápida a Brusque no feriado de aniversário da cidade

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), deve vir a Brusque no feriado de 4 de agosto, aniversário de 165 anos da cidade, para uma rápida visita. O chefe do Executivo estadual, porém, não deve participar de nenhuma agenda relacionada às comemorações do aniversário.

Ele virá de Joaçaba, no Oeste do estado, e deve chegar em Brusque no período da tarde. Está prevista uma reunião no gabinete do prefeito André Vechi (PL). Os dois irão discutir as obras da cidade que têm aporte financeiro do governo catarinense.

Houve uma tentativa de conciliar a agenda do governador com a programação do aniversário, mas não foi possível. De noite, Jorginho participará de um evento de filiações do PL, marcado para 18h22, na Sociedade Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: