Jorginho Mello inaugura viaduto do novo trevo da rodovia Antônio Heil nesta segunda

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), vai inaugurar um dos viadutos do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) nesta segunda-feira, 17. Ele estará em Itajaí para a inauguração às 8h30.

Na ocasião, será inaugurado o viaduto direito do trevo. A Secretaria de Comunicação (Secom) do estado confirmou neste domingo, 16, a presença do governador no ato.

A obra faz parte do programa Estrada Boa, do governo de Santa Catarina. Já está 90% concluída, segundo a gestão estadual. Será a terceira inauguração de Jorginho no trevo, já que ele liberou quatro alças externas em duas ocasiões, em fevereiro e março.