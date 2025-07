Jorginho Mello nega qualquer acerto pela candidatura de Carlos Bolsonaro em SC

Sem acerto

O governador Jorginho Mello, que já estava perto de perder a paciência com o incômodo assunto, nega haver qualquer acerto pela candidatura do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em SC. A garantia foi dada em entrevista, sábado, ao portal local de notícias assinado pela jornalista criciumense Karina Manarin. Disse que há possibilidade para que Carlos concorra pelo Espírito Santo ou por Roraima, onde o bolsonarismo tem forças equivalentes às daqui.

Canhões

Na fiscalização assumida neste mês pela Polícia Federal sobre colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores, a PF fez uma descoberta inusitada em SC: dois colecionadores tem canhões em seus acervos. Inativos, evidentemente.

Conectados

SC é o Estado vice-líder nacional, só atrás do Distrito Federal, em domicílios com existência de internet. São 96,5%, contra 98% do DF. Os dados são do IBGE. O desafio está na área rural catarinense: a cobertura chega a 50,8%.

Privatização

Tem sido extremamente positivas as notícias sobre o desempenho dos aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Joinville, que até tempos recentes eram controlados pela ineficiente, quando não corrupta, Infraero, de capital federal. Imagina-se o que seriam hoje se não tivessem sido concedidos à iniciativa privada.

Separação por sexo

O PL, mais que qualquer outro partido, se distingue também por pautas conservadoras, entre elas quanto a sexualidade dos brasileiros. É o caso, agora, do senador Jorge Seif (PL-SC), que deu parecer positivo à proposta que busca garantir banheiros separados por sexo de nascimento para mulheres e crianças. Se for adiante, pessoas trans não poderão utilizar certos espaços femininos, como banheiros, vestiários e alas hospitalares.

Defesa da mulher

Na pilha de dezenas de projetos apresentados por senadores neste ano para mudar as terríveis estatísticas sobre violência contra as mulheres, está o 3.545, da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC). Determina que as delegacias especializadas de atendimento à mulher devem ser preferencialmente chefiadas por delegadas. Nada mais justo e de bom senso. O projeto aguarda encaminhamento às comissões.

Bomba fiscal

O Ministério da Fazenda estima que o projeto de lei 5.464/2025, de autoria do deputado federal Carlos Chiodini (MDB-SC), aprovado pela Câmara dos Deputados dia 16 passado, vai causar um impacto fiscal de R$ 37,5 bilhões no Orçamento da União. A proposta amplia indenizações por defeitos na construção de imóveis financiados pelo antigo modelo do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). A reclamação governo é que o projeto não apresenta “qualquer estimativa técnica dos impactos financeiros e sem indicação de fonte de custeio compatível”. A proposta ainda será avaliada pelo Senado e o governo atua para sua reprovação.

Comitê de crise

A Federação das Indústrias de SC (Fiesc) realiza hoje a primeira reunião aberta do Comitê de Crise sobre o Tarifaço dos EUA, com participação aberta a todas as indústrias exportadoras do Estado. Durante a reunião, a Fiesc vai lançar uma pesquisa para medir os impactos da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre o setor industrial. A entidade vai ouvir os empresários e a pesquisa subsidiará propostas e encaminhamentos para a crise sob a perspectiva da indústria.

Grande novidade

A inauguração do Museu da Dança, o único dedicado a esta arte na América Latina, é a grande novidade da 42ª edição do Festival de Dança de Joinville, que em duas semanas atrairá à cidade mais de 300 mil pessoas até 2 de agosto. No museu o que mais chama a atenção é um belo teatro para 220 pessoas.

Apesar do tarifaço

Apesar das recentes medidas protecionistas e do aumento de tarifas de importação promovidos por Donald Trump, catarinenses que decidem empreender nos Estados Unidos têm mostrado que é possível prosperar mesmo em meio a desafios políticos e econômicos. Com estratégia, adaptação e o suporte certo, muitos transformam dificuldades em oportunidades. Quem diz isso é Danila Rizo Palmieri, fundadora da Connect Solutions, empresa especializada em assessoria para brasileiros que desejam empreender no exterior. Para ela, os EUA seguem sendo uma das nações mais atrativas para quem quer abrir um negócio.