Jorginho Mello participa de ato de filiações do PL em Brusque no aniversário da cidade

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participou de um ato de filiações do PL em Brusque nesta segunda-feira, 4, dia do aniversário da cidade. O evento aconteceu na Sociedade Santos Dumont.

A deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC) marcou presença. Mais cedo no mesmo dia, Jorginho participou de um evento no Museu Casa de Brusque.

O evento do PL foi marcado pelas filiações do ex-prefeito de Brusque Ari Vequi, que deixa o MDB após mais de três décadas, e do empresário Hermes Heinig Filho, o Chico do Vinagre, que concorreu a vice-prefeito de Brusque nas eleições de 2020 pelo antigo Patriota.

Além disso, foi formado o PL Jovem e o PL Mulher de Brusque. Outras figuras importantes da sigla também marcaram presença, como o prefeito André Vechi e o suplente do senador Jorge Seif, Hermes Klann, além do vice-prefeito e presidente municipal do Republicanos, Deco Batisti.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: