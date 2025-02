VÍDEO – Jorginho Mello responde críticas de Lula: “nunca fez nada por Santa Catarina”

Durante inauguração das alças do novo trevo da rodovia Antônio Heil nesta sexta-feira, 28, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), respondeu às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, Lula disse que Jorginho fala mal dele.

Em coletiva de imprensa antes da inauguração, Jorginho foi questionado sobre o assunto pela reportagem de O Município. O governador classificou as críticas do presidente como “bobagem” e disse que o estado aprendeu a se virar sozinho.

“Ele (Lula) não tem o que fazer. Ele diz que eu falo muito mal dele… é porque ele nunca fez nada por Santa Catarina. No dia que ele fizer, irei à inauguração e estarei junto. Ele não inaugurou absolutamente nada aqui. Então, vou bater palmas para ele para que? Santa Catarina já aprendeu a se virar sozinha”.

Lula critica Jorginho

As críticas de Lula a Jorginho Mello ocorreram durante um evento em Santos (SP) sobre o lançamento de obras de mobilidade urbana. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estava presente no momento.

“Possivelmente, na semana que vem, vou a um estado que tem o governador que mais fala mal de mim. Eu não estou preocupado com o governador, que você sabe quem é”, disse, olhando para Tarcísio. “Eu estou preocupado com o Brasil e com Santa Catarina”, completou.

Na ocasião, o presidente deve vir a Itajaí para visitar o porto, recém federalizado. O governo federal indicou o advogado João Paulo Tavares Bastos Gama como superintendente do Porto de Itajaí. A nomeação fica a cargo do município.

