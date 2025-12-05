Raul Sartori

Jornalista graduado em Ciências Sociais, atua na imprensa catarinense há cerca de 40 anos - raulsartori@omunicipio.com.br

Jornal destaca aumento de procura de argentinos por viagens ao Brasil no verão

Invasão argentina 1

O jornal “La Nación”, de Buenos Aires, publicou reportagem dizendo que como o câmbio é muito favorável, milhares de argentinos invadirão o Brasil no verão 2025-26. Câmbio tão bom que é mais em conta vir para cá do que outros destinos na própria Argentina. Detalhe importante: em comparação com 2024, há um aumento de 150% nas reservas para o Brasil. E quanto aos destinos, os mais buscados são as praias de SC, além do Rio de Janeiro, Búzios e Nordeste, como Recife e Maceió.

Invasão argentina 2

O jornal destaca que depois do Rio, Florianópolis, que está a duas horas de voo direto de Buenos Aires e cerca de 1,7 mil quilômetros por terra, segue como destino favorito. A cidade espera recorde de turistas em 2026, unindo praias, vida noturna forte (Jurerê, Lagoa da Conceição), esportes aquáticos e rica gastronomia. Haverá voos diretos adicionais desde Salta e Tucumán.

Caso simbólico

Quase que diariamente, os grandes jornais exploram o racha dos Bolsonaros e agora citam o caso de SC como “simbólico”, onde o ex-presidente indicou o filho Carlos, vereador pelo Rio de Janeiro, para ser candidato a senador, escolha que gerou um embate com a deputada federal Caroline de Toni (PL), que vinha articulando uma candidatura ao cargo.

Proteção às mulheres

Em contraponto e reação à barbárie que vitima as mulheres em SC – 26 feminicídios de janeiro a julho deste ano e 18.584 requerimentos de medidas protetivas – a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa começou a analisar vários projetos de proteção a elas. Um deles determina que o governo assegure atendimento psicológico e psicossocial para fortalecer a autoestima e promover a recuperação emocional delas. O que parece estar faltando mesmo é atendimento psicológico preventivo aos homens.

Ambientalismo-caviar

O ambientalismo-caviar, aquele que primeiro cria o problema para depois sugerir “discussões e saídas”, instalado no Ministério do Meio Ambiente, Ibama e companhia, está preparando mais uma contra SC: sem consultar ninguém no estado e muito menos as milhares de pessoas que poderão ser diretamente afetadas, está criando um parque nacional no norte do estado. Um dos delírios se for adiante: tomará 57% do território do município de Garuva, que tem quase 20 mil habitantes.

Quase unanimidade

Com 99,2% dos votos válidos dos membros do colégio eleitoral, o professor Rogério Corrêa foi eleito diretor-presidente da Fundação Univali e reitor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) para a gestão 2026-2030. Foi candidato único. É doutor e mestre em Química pela Ufsc, professor e pesquisador em ciências farmacêuticas.

O que precisa

Para que a infraestrutura de transportes de SC seja capaz de atender às demandas da indústria, será preciso investir R$ 57 bilhões entre 2026 e 2029 em obras já mapeadas, estima a Agenda Estratégica para Infraestrutura e Transporte, lançada pela Fiesc anteontem. Detalhe: o documento aponta que 75% dos investimentos devem vir da iniciativa privada, para ampliação dos portos de Navegantes e de Itapoá, dragagem e aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga, nas rodovias (BR-101 Norte e Sul e BR 116) e aeroportos concessionados (Florianópolis e Jaguaruna).

Canonização

Nesta sexta-feira, às 18h30, o Ministério Público de SC sediará o pré-lançamento do documentário “Marcelinho Câmara – Servo de Deus”, obra que conta a história do promotor de Justiça Marcelo Henrique Câmara, reconhecido pela Igreja Católica como Servo de Deus, primeiro passo no processo de canonização. Florianopolitano, nasceu em 1979, ingressou no MP-SC em março de 2007 e faleceu em 20 de março de 2008, uma Quinta-feira Santa, já com fama de santidade entre colegas e pessoas que buscavam sua intercessão.

Educação política

O projeto de lei que inclui “educação política e direitos da cidadania” como conteúdo na grade curricular obrigatória da educação básica, teve sua votação adiada pelo Senado, anteontem. O senador Jorge Seif (PL-SC) criticou a qualidade da educação nacional. Ao se posicionar de forma contrária ao projeto, ele disse que seria melhor o ensino de “moral e cívica”. Pensando bem….

