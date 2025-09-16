Jornal O Município abre vaga de estágio em marketing; saiba como se candidatar
Interessados devem enviar o currículo até 19 de setembro
O jornal O Município está com vaga aberta para estagiário(a) de marketing. A atuação é presencial, de segunda a sexta-feira, na sede do jornal, localizada no Centro de Brusque.
Os interessados devem enviar o currículo para rh@omunicipio.com.br
até o dia 19 de setembro.
Requisitos:
👉 Envie seu currículo para rh@omunicipio.com.br
com o assunto: Estágio Marketing.
