Jornal O Município abre vaga de estágio em marketing; saiba como se candidatar

O jornal O Município está com vaga aberta para estagiário(a) de marketing. A atuação é presencial, de segunda a sexta-feira, na sede do jornal, localizada no Centro de Brusque.

Os interessados devem enviar o currículo para rh@omunicipio.com.br
até o dia 19 de setembro.

Requisitos:

  • Conhecimento em Canva e CapCut;
  • Estar cursando Marketing, Design Gráfico ou Publicidade e Propaganda.

👉 Envie seu currículo para rh@omunicipio.com.br
com o assunto: Estágio Marketing.

