Jornal O Município abre vaga para assistente de marketing; veja como participar da seleção

O jornal O Município está com uma vaga de emprego aberta para assistente de marketing, com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A atuação é presencial, na sede do jornal, localizada no Centro de Brusque.

Os candidatos devem ter conhecimento em Canva. Ter familiaridade com softwares como Photoshop, Illustrator ou Corel Draw será considerado um diferencial.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@omunicipio.com.br até o dia 18 de agosto.

