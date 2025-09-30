Jornal O Município abre vaga para auxiliar administrativo; veja como se candidatar

O jornal O Município está com oportunidade aberta para auxiliar administrativo com trabalho presencial em sua sede, localizada no Centro de Brusque.

A vaga é para atuação em horário comercial, de segunda a sexta-feira, com contrato CLT. O profissional será responsável por rotinas administrativas, apoio ao setor financeiro, além de tarefas ligadas à organização e suporte interno da empresa.

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail comercial2@omunicipio.com.br até dia 3 de outubro, com o assunto “Vaga Auxiliar Administrativo”.

Requisitos desejáveis:

Ensino médio completo (superior em andamento será um diferencial);

Conhecimentos básicos em informática;

Boa organização e proatividade;

Experiência na área será um diferencial;

