Jornal O Município abre vaga para auxiliar administrativo; veja como se candidatar
Interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail comercial2@omunicipio.com.br
O jornal O Município está com oportunidade aberta para auxiliar administrativo com trabalho presencial em sua sede, localizada no Centro de Brusque.
A vaga é para atuação em horário comercial, de segunda a sexta-feira, com contrato CLT. O profissional será responsável por rotinas administrativas, apoio ao setor financeiro, além de tarefas ligadas à organização e suporte interno da empresa.
Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail comercial2@omunicipio.com.br até dia 3 de outubro, com o assunto “Vaga Auxiliar Administrativo”.
Requisitos desejáveis:
Ensino médio completo (superior em andamento será um diferencial);
Conhecimentos básicos em informática;
Boa organização e proatividade;
Experiência na área será um diferencial;
