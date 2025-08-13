Jornal O Município abre vaga para designer gráfico; veja como participar da seleção

Jornal O Município abre vaga para designer gráfico; veja como participar da seleção

O jornal O Município está com uma vaga de emprego aberta para designer gráfico, com jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A atuação é presencial, na sede do jornal, localizada no Centro de Brusque.

Os candidatos devem ter conhecimento em softwares como Photoshop, Illustrator ou Corel Draw. Ter familiaridade com o Canva será considerado um diferencial.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@omunicipio.com.br até o dia 18 de agosto.

