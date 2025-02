Jornal O Município abre vaga para profissional de vendas; veja como participar da seleção

O jornal O Município está com uma oportunidade aberta para profissionais da área comercial. A vaga disponível é para executivo de vendas, voltada à prospecção e venda de formatos publicitários e projetos especiais para omunicipio.com.br e suas mídias sociais. A vaga também permite vendas para os demais portais do Grupo O Município, em Blumenau (omunicipioblumenau.com.br) e Joinville (omunicipiojoinville.com).

Para a posição, é desejável experiência em vendas, além de habilidades em negociação e relacionamento com clientes.

O Município oferece comissionamento acima da média do mercado, além da oportunidade de integrar um dos grupos de comunicação mais consolidados de Santa Catarina, com mais de 70 anos de atuação e cerca de 50 colaboradores diretos, com presença também em Blumenau e Joinville. A sede da empresa está localizada no Centro de Brusque.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] até 07/02/2025.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: