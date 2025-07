Jornal O Município abre vagas para designer gráfico e assistente comercial

O jornal O Município está com duas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para os cargos de designer gráfico e assistente comercial, com jornada de segunda a sexta-feira, em horário comercial. A atuação é presencial, na sede do jornal localizada no Centro de Brusque.

Vaga de designer gráfico

Os candidatos devem ter conhecimento em softwares como Photoshop, Illustrator ou Corel Draw. Ter familiaridade com o Canva será considerado um diferencial.

Vaga de assistente comercial

A função envolve apoio nas rotinas do setor comercial, atendimento a clientes e suporte às equipes de vendas.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh@omunicipio.com.br até o dia 22 de julho.

