Jornal O Município apresenta trajetória de transformação digital ao Núcleo de Jovens Empreendedores da Acibr

O jornal O Município apresentou, na noite desta terça-feira, 24, sua trajetória de transformação digital durante reunião do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE), da Associação Empresarial de Brusque (Acibr). O encontro foi realizado no Centro Empresarial de Brusque.

O diretor-geral do jornal, Cláudio José Schlindwein, e o diretor de Jornalismo e Operações, Andrei Paloschi, conversaram com empresários e convidados sobre como o O Município tem se reinventado ao longo dos anos, unindo tradição e inovação para prosperar no mundo digital. O coordenador de estratégias digitais, Wendel Rudolfo, também participou da troca de ideias.

Fundado em 1954, o jornal acompanhou, ao longo das décadas, mudanças no mundo, na tecnologia e nas formas de se fazer jornalismo. As novas ferramentas digitais transformaram a maneira como os veículos produzem e distribuem conteúdo.

Enquanto muitos veículos consolidados perderam relevância, O Município seguiu o caminho oposto. Nunca se leu tanto o jornal como nos dias atuais. Além de fortalecer sua atuação em Brusque e região, a marca expandiu com portais de notícias em Blumenau, em 2017, e em Joinville, em 2020.

“Foi uma ótima oportunidade para compartilhar os aprendizados da nossa transição para o digital, um processo que envolveu mudanças profundas na cultura, nas ferramentas e na forma de pensar o jornalismo. O interesse do NJE por esse tipo de conteúdo mostra como a transformação digital é um desafio comum a muitos setores, e trocar experiências nesse contexto é sempre enriquecedor”, afirma Andrei.

