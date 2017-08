Jornal O Município e Livraria Graf lançam concurso de redação para alunos da Rede Municipal de Ensino de Brusque

Os alunos do 8º ano da Rede Municipal de Brusque têm um novo desafio. Por meio da iniciativa do jornal O Município e da Livraria Graf, com o apoio da Secretaria de Educação, foi lançado nesta semana o concurso de redação Brusque Ontem e Hoje, que tem o objetivo de fomentar a leitura e a escrita.

O concurso faz parte do projeto O Município na Escola e oportuniza o reconhecimento de talentos da comunidade local, além de estimular iniciativas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

No último dia 4 de agosto – aniversário de Brusque -, o jornal publicou um caderno especial intitulado Retratos da História. Na ocasião também disponibilizou estas fotos em seu portal: www.omunicipio.com.br/retratosdahistoria.

A ideia é que cada estudante que curse o 8º ano, a partir da escolha de uma das imagens que retratam o antes e depois da cidade, desenvolvem uma redação. É necessário traçar um paralelo entre a Brusque do passado e a Brusque de hoje. Não há custo algum para a participação no concurso.

Como funciona

Serão válidas as redações entregues até dia 15 de setembro na sede do jornal O Município, na rua Felipe Schmidt, 31, sala 1, no Centro, em frente à loja Milium. O texto deve ser inscrito no nome de apenas um participante e constar o nome do professor responsável.

Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente o jornal a utilizar, publicar e reproduzir, por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo e a imagem do autor, respeitando-se a propriedade intelectual do mesmo.

A exigência é que a redação seja digitada em fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento simples, com no máximo 3 mil caracteres, contando os espaços. Além disso, o texto deverá inserir-se no Gênero Memória.

Avaliação e premiação

Um comitê misto de profissionais, indicados pela Secretaria de Educação e pelo jornal O Município farão a avaliação das redações. Serão levados em conta a criatividade, originalidade, coerência com o tema, organização do texto, legibilidade e ortografia.

Serão premiados os três primeiros lugares. O valor é um crédito “vale–livros” para serem utilizados na livraria Graf seguindo a escala: 1º lugar – R$ 300, 2º lugar – R$ 200 e 3º lugar – R$ 100. O professor de cada aluno premiado também receberá uma premiação em crédito de livros no valor de R$ 100.

O resultado da premiação será divulgado no dia 22 de setembro e a entrega acontecerá no dia 26, na sede da livraria Graf, às 16h. Além disso, as redações premiadas serão divulgadas pelo jornal O Município.

Incentivo à cultura

Para o diretor do O Município, Claudio Schlindwein, o concurso propicia que os alunos desenvolvam seus talentos e liberem a criatividade. Ele avalia que por mais que se viva “numa era digital”, onde grande parte dos conteúdos consumidos são digitais, algo que nunca sairá de moda é a capacidade do ser humano de criar e desenvolver ideias.

Schlindwein lembra que o concurso retrata um tema muito atual, que é a transformação da cidade. “O concurso avaliará a percepção de cada estudante na questão urbanística, tanto ambiental como social”.

O proprietário da livraria, Eleutério Graf, diz que o concurso é um grande incentivo à cultura, já que estimula a leitura em uma faixa etária que os jovens necessitam muito ler e escrever. “É um projeto que beneficia não somente os alunos que serão premiados, mas todos os que participarão e terão a oportunidade de desenvolver a leitura e a escrita”.

O secretário de Educação de Brusque, José Zancanaro, destaca que a iniciativa vem de encontro com os objetivos da pasta. Ele observa que um dos maiores problemas dos estudantes é com a escrita, já que muitos saem das escolas sem saber escrever corretamente.

“Um ponto crucial de quem entra na universidade é a redação. Por isso é fundamental um concurso neste formato, pois para escrever bem é necessário ler bastante e pesquisar também”, analisa.

Regulamento

O regulamento completo do concurso pode ser acessado no site do jornal: www.omunicipio.com.br/concurso.