Jornal O Município faz aniversário e bate recorde de crescimento online

O jornal O Município completa nesta segunda-feira, 26, seus 63 anos de atividades cobrindo Brusque e região. A comemoração da data vem com números recordes da audiência online, tanto em acessos no portal como em engajamento nas redes sociais.

Entre 1º de janeiro e 24 de junho deste ano, o portal do jornal cresceu 94,1%, ou seja, praticamente dobrou o número de visualizações de páginas, em comparação ao mesmo período de 2016.

Se voltarmos mais um ano, o crescimento é ainda mais impressionante.

De 2015 para 2017 o aumento do número de visualizações de páginas foi de 745,3%. Na prática, a audiência online de O Município está sete vezes maior do que há dois anos.

Além disso, neste mês foi batido o recorde de acessos da história do jornal: 1 milhão, registrados até sexta-feira, 23, número que aumentará até o fim do mês.

Acessos mobile

Segundo dados do Google Analytics, também tem aumentado o percentual de acessos de O Município que são provenientes de tablets e smartphones. Atualmente, são 82% do total de acessos do site.

Justamente por isso, o jornal prioriza e vem aperfeiçoando desde 2016 o modelo de produção e distribuição de notícias chamada de mobile first.

Dessa forma, a prioridade é entregar conteúdo primeiramente por meio de smartphones e, na edição impressa do dia seguinte, ampliá-lo de forma qualificada.

Envolvimento dos leitores

Além do aumento do número de acessos, O Município também tem crescido nas redes sociais. A página do jornal no Facebook, por exemplo, é líder em envolvimentos em Brusque.

Neste mês, foi registrado 1,3 milhão de envolvimentos, segundo dados do Facebook. Eles são registrados pelo engajamento dos leitores nas publicações, com curtidas, comentários e compartilhamentos.

Inovações

Apesar de ter registrado crescimento substancioso, o jornal O Município continua a inovar.

Os leitores são extremamente exigentes em relação à qualidade e à rapidez das informações e, portanto, são necessárias constantes melhorias para atender o público, com qualidade e respeito aos valores do jornal.

Uma dessas novidades, que está em fase de implantação, é o modelo paywall, no qual os assinantes do jornal terão prioridade no acesso às informações do portal, com conteúdos exclusivos.