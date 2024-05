Jornal O Município lança figurinhas colecionáveis do Brusque no Brasileirão Série B

A torcida quadricolor conhecerá, em junho, o Colecionável do Bruscão, projeto semelhante a um álbum de figurinhas, com as imagens dos jogadores que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro 2024. A ação faz parte da programação de 70 anos do jornal O Município, celebrados em 26 de junho.

O colecionável, impresso em papel offset (semelhante ao papel-jornal, mas branco) será encartado na edição de 12 de junho. Já as figurinhas para recortar e colar serão disponibilizadas nas edições impressas tradicionais do jornal.

Serão 42 imagens publicadas ao longo do ano, sempre às quartas-feiras. Toda semana será publicada uma ou mais figurinhas. Elas devem ser recortadas e coladas preferencialmente com cola bastão. As duas primeiras figurinhas estarão dentro da edição do dia 12, mesmo dia do lançamento do colecionável.

O colecionável, assim como a cobertura do clube na competição, tem patrocínio da Fiat Trevisul, Unifebe, Paddock Pneus e Vicente Só.

“Há algum tempo já queríamos trazer algum produto deste tipo para o torcedor, e hoje podemos trazer esta novidade. Parte da ideia é resgatar este lado do colecionismo com um produto local, um dos símbolos da cidade, que é o Brusque, para os torcedores e colecionadores”, relata o diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi.

Além dos torcedores adultos, a ideia é promover o Brusque junto ao público infanto-juvenil. “Ainda que as crianças e adolescentes estejam habituadas às telas, já vimos, por exemplo, como álbuns como o da Copa do Mundo ainda atraem este público ao papel”, reforça o repórter esportivo João Vítor Roberge.

Em 2024, o Brusque disputa o Brasileiro Série B pela quarta vez. Esteve presente em 1989, sob outro formato e fórmula, e também jogou em 2021 e em 2022. No ano passado, conquistou o acesso de volta à divisão, sendo vice-campeão do Brasileiro Série B.

Como adquirir

O colecionável será entregue aos assinantes do jornal e estará disponível para venda avulsa em seis lojas do Supermercados Archer apenas no dia 12.

Venda avulsa do jornal:

* Loja 1 (Figueira)

* Loja 2 (Águas Claras)

* Loja 3 (Tiro de Guerra)

* Loja 4 (Santa Terezinha)

* Loja 7 (Próximo ao terminal urbano no Centro)

* Loja 9 (Águas Claras)

Para assinar, envie mensagem para o WhatsApp (47) 9-9161-7670 ou ligue para (47) 3351-1980 em horário comercial.

