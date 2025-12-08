Jornal O Município lança jogo de tabuleiro inspirado no Natal de Guabiruba no dia 11

O jornal O Município lançará na próxima quinta-feira, 11, um jogo de tabuleiro inspirado na magia do Natal guabirubense. O material estará encartado na edição, em primeira mão aos assinantes.

O jogo consiste em um jogo de percurso, no qual vence o primeiro jogador a alcançar a linha de chegada. Personagens marcantes da cultura guabirubense, como o Pelznickel, a Christkindl e São Nicolau, participam da dinâmica, fazendo com que os jogadores avancem ou retornem casas durante a partida.

Com o objetivo de valorizar e ampliar o conhecimento sobre a cultura de Guabiruba, o jogo é um desdobramento do álbum de figurinhas colecionáveis lançado pelo jornal em 2024. Desde então, o projeto vem sendo estudado e desenvolvido. Da concepção à impressão, a produção levou cerca de cinco meses.

Andrei Paloschi, diretor-geral do O Município, reforçou a importância cultural e educacional da iniciativa e destacou a preocupação genuína da equipe em disseminar as tradições.

“É muito especial ver este trabalho ganhar vida. Nós sabemos o quanto as tradições de Guabiruba despertam orgulho na comunidade, e é inspirador perceber como as pessoas se envolvem e se empolgam junto com a gente quando apresentamos novas ideias”, afirma.

Além de estar encartado na edição do dia 11, também haverá distribuição extra em parceria com a Sociedade do Pelznickel, durante a Pelznickelplatz. Posteriormente, o material será disponibilizado gratuitamente no portal do jornal em formato digital para impressão.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura de Guabiruba, Câmara Municipal de Guabiruba, Sociedade do Pelznickel, Unifebe, Havan e NTX Embalagens.

