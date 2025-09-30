Jornal O Município leva estudantes de Botuverá ao cinema para assistir filme sobre tradição do dialeto bergamasco

A partir desta terça-feira, 30, estudantes da Escola de Educação Básica (EEB) Padre João Stolte, de Botuverá, poderão conhecer um pouco mais sobre a tradição do dialeto bergamasco cultivada no município. Eles irão assistir ao filme “Botuverá: Terra dos Bergamascos”, produzido pelo jornal O Município.

Trata-se de um compilado de uma série de documentários produzida pelo jornal O Município em 2023 e 2024. O filme mostra como Botuverá, um município de apenas 6 mil habitantes, concentra uma comunidade de descendentes de italianos que valoriza um dialeto trazido pelos imigrantes da região de Bérgamo, na Itália, há 150 anos.

A comunidade valoriza o dialeto de diversas formas. Entre elas, estão os tradicionais jogos italianos, que contam com palavras e gritos em bergamasco. Em Botuverá, há também o único coral bergamasco do mundo, bem como a única missa celebrada por meio do dialeto, que ocorre durante a Festa Bergamasca, a principal da cidade.

O filme tem duração de 1h05 e será exibido em quatro sessões. Um ônibus irá buscar os estudantes em Botuverá e levá-los ao Cine Gracher da Havan, no Centro de Brusque. Após a sessão, eles retornam à escola. Os professores também irão acompanhar.

A primeira sessão, na manhã desta terça, será destinada a alunos do Ensino Médio matutino. Durante a noite, vão ao cinema os estudantes do Ensino Médio noturno. A segunda sessão, em específico, contará com a presença de autoridades e convidados.

A terceira sessão, na quarta-feira, 1º, será para os alunos dos 8º e 9º anos matutino. Durante a tarde, irão ao cinema os estudantes dos mesmos anos, mas do período vespertino. Esta será a quarta e última exibição do filme.

A diretora da escola Padre João Stolte, Diléia Colombi, valoriza a iniciativa. Para ela, a junção entre o “filme local” e o ambiente de cinema, que convida os estudantes a saírem da rotina por um dia, será uma experiência valiosa para o aprendizado.

“Acredito que é uma ampliação dos horizontes culturais e que vai proporcionar uma vivência única para muitos deles. A combinação entre o conteúdo do documentário e o ambiente de cinema contribui para fortalecer o aprendizado e a reflexão da própria realidade”.

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, confirmou presença na sessão da noite desta terça. Ele valoriza a importância do filme, e lembra que a cidade é destaque mundial quando se trata da preservação do dialeto bergamasco.

“Em Bérgamo, praticamente já não se fala mais a língua bergamasca. Porém, eles sentem orgulho quando sabem que aqui, em uma terra distante, na América do Sul, no Brasil, em Santa Catarina, chamada Botuverá, a tradição da língua dos antepassados é mantida viva. Para a história cultural da cidade, a obra é importantíssima e necessária”, elogia.

O diretor-geral do jornal O Município, Cláudio Schlindwein, celebra a importância da ação. Ele avalia que a iniciativa do jornal reafirma o compromisso de contribuir com a comunidade de Botuverá para além das notícias diárias sobre o município.

“A comunidade, certamente, tem muito orgulho das tradições dos antepassados, tanto é que ainda as cultiva. O papel do jornal O Município é auxiliar a preservar esta cultura. Isso vai ao encontro da produção e exibição do filme. Agora, as futuras gerações poderão contribuir também com esta história”.

A série de documentários está disponível no YouTube. Na plataforma, está dividida em 16 episódios, que duram em torno de dez minutos cada. Cada episódio busca explorar, de forma detalhada, um aspecto específico do cultivo da cultura ítalo-bergamasca de Botuverá.

O projeto Cine Educação, que levou os estudantes ao cinema, foi viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Circuito Catarinense de Cultura. A realização é do governo de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, e do governo federal, por meio do Ministério da Cultura.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

