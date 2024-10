Jornal O Município realiza último debate entre os candidatos a prefeito de Brusque nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 3, o jornal O Município promove o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Brusque: André Vechi (PL), Cedê – Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

O debate inicia às 19h30 e será transmitido ao vivo no portal do jornal (omunicipio.com.br) e no canal no YouTube O Município (youtube.com/omunicipiobru).

O diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, afirma que o jornal tem o compromisso de proporcionar um debate sério, que permita a comparação de ideias, priorizando os embates diretos entre os candidatos.

“A maioria dos blocos consiste em perguntas diretas para que o eleitor saiba quais temas eles levantam e de que maneiras se comportam”, destaca.

O debate seguirá uma dinâmica que combina momentos de interação direta com a exposição das propostas. Os candidatos permanecerão sentados em poltronas individuais, mas, durante as rodadas de perguntas e respostas, se levantarão para ficar frente a frente com o adversário no centro do estúdio. Esse formato favorece um diálogo direto entre os participantes, proporcionando aos eleitores uma oportunidade clara de comparar as visões de cada um.

O tempo total estimado para o debate é de 1h45. Ele será dividido em seis blocos, cada um com uma estrutura específica.

No primeiro bloco, os jornalistas do O Município farão perguntas focadas na vida pública dos candidatos, relacionadas à gestão e à visão política. Cada candidato terá 2 minutos e 30 segundos para responder.

No segundo bloco, os candidatos se perguntarão entre si, com um tema sorteado ao vivo. O formato inclui 30 segundos para perguntas, 2 minutos para respostas e 1 minuto para réplicas e tréplicas.

Os terceiros, quarto e quinto blocos seguem a mesma dinâmica de perguntas entre os candidatos, mas com temas livres. A organização garante que todos tenham a oportunidade de interagir com diferentes adversários.

No último bloco, os candidatos terão 2 minutos cada para fazer suas considerações finais. No total, o debate terá dois intervalos de cerca de cinco minutos cada.

O debate têm o patrocínio da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Unifebe, Industrial Irmão Hort e Decorgesso.

Regras do debate

O debate seguirá regras rigorosas, visando garantir imparcialidade e ordem. Todos os participantes receberam previamente as regras e concordaram com o formato.

O evento será realizado se pelo menos dois candidatos estiverem presentes; caso contrário, será substituído por uma entrevista ao vivo de 30 minutos com o candidato presente. No entanto, todos já confirmaram presença.

Cada candidato recebeu um número por sorteio, que determinará a ordem de apresentação, a disposição no estúdio e o lado onde ficarão ao responder perguntas. Um sinal sonoro indicará quando restarem 10 segundos para o término de perguntas ou respostas.

Os candidatos poderão contar com um assessor, que assistirá ao debate em uma sala reservada, mas a comunicação será restrita aos intervalos. A presença de público será limitada apenas à equipe organizadora e técnica.

A comissão julgadora será composta por dois advogados indicados pelo curso de Direito da Unifebe e um jornalista, e será responsável por analisar pedidos de direito de resposta. Esses pedidos só serão aceitos em casos de ofensas pessoais ou informações falsas.

O mediador do debate será o jornalista Cristóvão Vieira, editor-chefe do jornal O Município Blumenau, pertencente ao Grupo O Município. Ele conduzirá o evento e poderá suspender o debate caso as regras sejam desrespeitadas.

