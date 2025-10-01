Jornal O Município tem nova administração a partir de outubro

O jornal O Município informa que, a partir desta quarta-feira, 1º de outubro, deixa de ter a administração de Cláudio José Schlindwein, proprietário da empresa desde 1999.

Após quase 26 anos de dedicação e liderança, Cláudio encerra este ciclo deixando um legado de compromisso com a informação de qualidade e com a comunidade. Foi durante sua gestão que o jornal, que em 2025 completou 71 anos, passou a ser diário e realizou uma transição bem-sucedida do impresso para o digital, tornando-se modelo para veículos de comunicação de todo o Brasil.

O contrato de venda foi assinado na segunda-feira, 29 de setembro. A partir de agora, Andrei Paloschi e Everton Caetano são os novos proprietários e assumem a direção geral da empresa.

Ambos têm longa trajetória em O Município e integram o grupo gestor há mais de uma década, o que garante continuidade ao trabalho desenvolvido até o momento.

Natural de Botuverá, Andrei atua há mais de 12 anos no jornal. É formado em Comunicação Social e, desde 2020, exerce a função de diretor de Jornalismo e Operações. Antes disso, foi editor-chefe por cinco anos. Já Everton, natural de Brusque, está na empresa há mais de 14 anos. Formado em Administração, atua desde 2017 como gerente comercial.

Em nota, os dois informaram que “assumem a liderança com o compromisso de manter o foco no jornalismo local, com conteúdo de qualidade, exclusivo e ágil, em todas as plataformas. As equipes de jornalismo, comercial, administrativa e de distribuição permanecem as mesmas, seguindo os princípios que norteiam a atuação de O Município: ética, isenção política, responsabilidade, compromisso com a verdade e proximidade com a comunidade”.

