Jornalista brusquense conquista segundo lugar no 2º prêmio ACMP de Jornalismo

O jornal O Município Blumenau conquistou o segundo lugar no 2º prêmio Associação Catarinense do Ministério Público (ACMP) de Jornalismo. A cerimônia de premiação aconteceu nesta segunda-feira, 2, na sede do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), em Florianópolis.

A reportagem “Justiça por Elas”, produzida pela jornalista brusquense Eliz Haacke, ficou em segundo lugar na categoria webjornalismo/impresso. A produção destaca o trabalho do MP-SC no enfrentamento à violência contra a mulher, com o trabalho de buscar a condenação e por meio do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes (Navit).

“Receber esse reconhecimento da ACMP é motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe. É a consagração de um trabalho sério, comprometido com o jornalismo local. A premiação conquistada pela repórter Eliz Haacke é fruto da sua dedicação, sensibilidade e apuração precisa — características que refletem o espírito da nossa redação. Também é uma homenagem justa ao trabalho do ex-editor-chefe Cristóvão Vieira, que ajudou a consolidar os pilares do jornalismo que praticamos hoje. É gratificante ver o esforço coletivo ser reconhecido, e seguimos ainda mais motivados para continuar informando com responsabilidade e profundidade”, ressalta o editor-chefe de O Município Blumenau, Luiz Antonello.

O prêmio

Esta é a segunda edição do prêmio organizado pela Associação Catarinense do Ministério Público (ACMP). O tema da premiação é “O Ministério Público como ator de transformação social”. Na primeira edição, a repórter Eliz Haacke conquistou o terceiro lugar com a reportagem “Um ano após atentado à creche em Blumenau, conheça ações do MP-SC para promover segurança nas escolas”.

Além da categoria de webjornalismo e impresso, também foram premiados trabalhos de telejornalismo, radiojornalismo e universitário.

