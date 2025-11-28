Jornalistas de O Município são premiados no 4º Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental

Os jornalistas Thiago Facchini e Otávio Timm, do jornal O Município, foram premiados na noite desta quinta-feira, 27, na 4ª edição do Prêmio Águas de Jornalismo Ambiental. A premiação reconhece reportagens com foco em temas relacionados ao saneamento básico.

O evento é promovido pelo Grupo Aegea, responsável pela concessão do serviço de saneamento de várias cidades brasileiras, sendo cinco catarinenses. A premiação aconteceu no Floripa Square, em Florianópolis.

Thiago foi o 1º colocado na categoria Texto. A reportagem reconhecida foi “Implantação de rede de esgoto projeta Brusque para futuro com bem-estar e proteção ambiental”, publicada no início de setembro.

O texto aborda como Brusque pretende solucionar uma série de problemas ambientais e sociais históricos com a implantação de uma rede pública de coleta e tratamento de efluentes, sob concessão da iniciativa privada.

Otávio concorreu em duas categorias, com o mesmo enfoque: a existência de ruas em Brusque sem acesso à água tratada. A reportagem reconhecida foi: “Ruas sem água tratada e poços improvisados: como problemas no saneamento básico de Brusque afetam a vida dos moradores”, publicada em maio.

O destaque da reportagem foi as alternativas que os moradores recorrem para suprir a demanda básica: o acesso à água. Eles optam por poços artesianos, que custam caro e, sem análise, trazem riscos à saúde. O jornalista ficou na 5ª colocação na categoria Texto e em 4º lugar na categoria Mídias Sociais.

