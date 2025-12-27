Jovem ameaça pais e tenta incendiar casa no Santa Luzia, em Brusque

Um jovem de 25 anos ameaçou os pais e tentou incendiar a casa deles no bairro Santa Luzia, em Brusque, na sexta-feira, 26. Ele foi preso pela Polícia Militar.

Ao chegar ao local, a equipe foi abordada pelo pai, que informou que o filho teria lhe colocado para “correr de casa” e que o jovem havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

A mãe escutou o vidro da casa quebrando e constatou que o filho havia quebrado a televisão, uma cama e ainda tentado atear fogo no colchão. O relatório policial afirma que o jovem possui um mandado de prisão por pensão alimentícia.