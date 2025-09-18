Jovem autor brusquense de 11 anos recebe menção honrosa em prêmio estadual de literatura

Arthur Crespi Castro, de apenas 11 anos, escreveu o livro As Aventuras de Pinto Júnior, que recebeu a menção honrosa do 4º Prêmio Literário Sesc Criança. O lançamento dos livros vencedores ocorreu neste sábado, 13, data em que o Sesc completou 79 anos.

Arthur conta que a ideia do livro surgiu de um pintinho de pelúcia de seu irmão, que ele chama de Pinto Júnior. “Ele o levava para a escola e todos os seus amigos queriam brincar com ele. Decidi então escrever uma história com esse personagem, inspirado no brinquedo do meu irmão. Isso foi relativamente natural, pois desde muito cedo eu sempre criava histórias para meus brinquedos”, explica Arthur.

Ele não imaginava que a história se transformaria em um livro de verdade, mas gostava de imaginar a possibilidade de que seus irmãos e colegas pudessem ler sobre o pintinho de pelúcia com o qual tanto brincavam.

A sinopse do livro apresenta um pintinho corajoso, uma espada brilhante e um reino cheio de mistérios. “Esta história vai fazer você rir, torcer, se surpreender e acreditar que até o menor dos heróis pode mudar o mundo. Venha viver As Aventuras de Pinto Júnior, um herói pequeno no tamanho, mas gigante na bravura, que desafia monstros, escala muralhas e enfrenta poderosos para proteger quem ama.”

Ao ser questionado sobre como soube da menção honrosa, Arthur contou que recebeu a notícia em meio à correria de uma viagem. “Não esperava por isso, é a realização de um sonho. Fiquei o dia inteiro sorridente”, afirmou.

O jovem escritor comentou sobre a experiência de ter sua obra transformada em um livro premiado, publicado e ilustrado por Lemmas, em parceria com uma equipe profissional.

“Foi maravilhoso, ainda mais no começo da minha carreira de escritor. Aprendi muito durante o processo de desenvolvimento do livro. O trabalho da equipe do Sesc e dos editores Gika e André foi incrível, e as ilustrações magníficas de Lemmas combinaram perfeitamente com o enredo”, destacou.

Arthur explica que o personagem Pinto Júnior é inspirado em seu irmão, mas que também se identifica com a capacidade de refletir antes de agir, um ponto forte de sua personalidade. Os temas de coragem, escolhas difíceis, poder e fama surgiram naturalmente ao longo do processo de escrita.

“Eles apareceram enquanto eu escrevia. Queria contar a história de um personagem inteligente, corajoso e forte, que passa pelas situações mais difíceis tomando decisões sábias”, ressaltou.

A primeira pessoa a ler a história foi sua mãe, que gostou do resultado e o motivou a continuar escrevendo.

Mesmo jovem, ele já acumula experiências em diferentes linguagens artísticas: além de lançar seu primeiro livro, também desenha, já participou de exposições e compôs músicas. Ele conta que essa relação com a arte vem de estímulos desde a infância.

“Meus pais sempre me incentivaram a ler, desenhar, escrever e ouvir música. Acho que a arte é meu objetivo de vida, algo que quebra a rotina e nos faz admirar e refletir. O que me inspira a criar é o apoio dos meus amigos e a satisfação de terminar uma obra”, afirmou.

Quando perguntado sobre o que diria a outras crianças que gostam de inventar histórias, desenhar e escrever, mas ainda não tiveram coragem de mostrar seu talento ao mundo, Arthur destacou a importância da confiança e do hábito da leitura.

“Diria que devem acreditar no próprio potencial e, acima de tudo, ler muito para adquirir repertório, vocabulário e exercitar o pensamento, que é a base para qualquer atividade criativa”, comentou.

