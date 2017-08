Jovem bate em barranco e é arremessado para fora do carro, em Brusque

Por volta das 20h15 deste domingo, 20, um jovem de 23 anos ficou ferido em acidente de trânsito.

Ele bateu um Ford Ka em barranco na rodovia Pedro Merizio, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. A porta se abriu e ele caiu para fora do carro.

Ao chegar no local, os socorristas do Corpo de Bombeiros o encontraram vagando, confuso, mas com sinais vitais estáveis.

Ele foi levado ao Hospital Azambuja com escoriações nos braços, no rosto, e com dores na coluna.