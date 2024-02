Jovem brusquense abre vaquinha e sonha comprar prótese de R$ 23 mil após perder parte da perna em acidente de trânsito

O dia 21 de outubro de 2023 ficou marcado na vida da jovem Kethelyn lohana Gonçalves da Costa, de 20 anos, data em que sofreu um grave acidente de trânsito e teve parte da perna esquerda amputada. Agora, após quatro meses, a moradora do bairro Rio Branco, em Brusque, abriu uma vaquinha on-line para realizar o sonho de comprar uma prótese ortopédica no valor de R$ 23 mil e voltar a ter a independência e a autonomia da vida.

Kethelyn estava em uma motocicleta com o namorado, quando colidiu contra outra moto e um carro. Ela sofreu uma amputação transtibial, passou por quatro cirurgias, e precisou ficar internada no hospital regional de São José por dois meses.

A jovem relatou que sempre teve uma vida ativa, e foi difícil aceitar a amputação da perna. Ela lembra que chegou a ter vergonha de contar para os amigos. Mas, Kethelyn também lembrou do importante apoio que recebeu da família.

“Foi muito difícil aceitar pois eu praticava esporte e de um dia para o outro, não conseguia mais andar. Tive que começar tudo do zero. Demorei um mês para contar que havia sofrido a amputação, porque tinha muita vergonha. Foi quando saí do hospital que contei a minha história e fui muito acolhida pela família e por amigos”, lembrou, emocionada.

Por causa do acidente, ela teve que parar o curso de gestão do agronegócio em uma faculdade particular e atualmente está afastada do trabalho. Ela conta apenas com o benefício do INSS para se manter, e segue focando no processo de reabilitação, que também tem um alto custo pois o tratamento é fora de Brusque.

“Este é um longo processo de recuperação, mas sigo firme para voltar à minha rotina. Neste mês de fevereiro, fui liberada para fazer fisioterapia, pelo menos uma vez por semana em Blumenau, pois não encontrei uma clínica especializada aqui em Brusque”, explicou.

Vaquinha virtual

O sonho da jovem é comprar uma prótese que custa R$ 23 mil. No fim de 2023, ela abriu uma vaquinha virtual e já arrecadou R$ 1.655. Além disso, já recebeu outras doações em contas particulares que a aproximaram do valor para comprar o equipamento.

“Abri a vaquinha porque estou enfrentando desafios financeiros para cobrir as despesas médicas, fisioterapia e adaptações, ao mesmo tempo, vou mantendo o sonho de comprar a prótese. Várias pessoas também me ajudaram doando dinheiro na minha conta particular, o que me deixa muito perto de comprar a prótese. Sei que quando eu estiver com a prótese, vou poder ter minha vida ativa”, finalizou Kethelyn.

Quem quiser ajudar pode enviar um valor diretamente por Pix através da chave 4238101@vakinha.com.br ou através da vaquinha.

