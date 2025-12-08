Jovem brusquense vence torneio de tênis em Miami

Lorenzo Maestri Grespky disputou competição com rivais de diversos países

Lorenzo Maestri Grespky disputou competição com rivais de diversos países

O brusquense Lorenzo Maestri Grespky, de 14 anos, venceu na última semana um torneio na Casely Tennis Academy, em Miami, com participantes de vários países.

O torneio envolve jovens de diversos países que participam da Tennis Tour 2025, que leva atletas para os Estados Unidos para disputa de competições de tênis e visitas a universidades.

A final aconteceu na última quinta-feira, 4. O torneio conta pontos para o Universal Tennis Rating (UTR), Classificação Universal de Tênis, em tradução livre, que é um sistema global de classificação de jogadores.

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


