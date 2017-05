Jovem confessa ter matado amigo e escondido corpo com ajuda da mãe, no Brilhante

O policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí cumpriram três mandados de prisão temporária e mandado de busca e apreensão contra os acusados de latrocínio – roubo seguido de morte.

O corpo foi encontrado carbonizado em vala do bairro Brilhante, em Itajaí, em 11 de maio.

De acordo com as investigações, um jovem de 23 anos matou Guilherme Vieira Sandres Filho, 50 anos, com pauladas na cabeça.

A mãe do jovem ajudou o filho a esconder o corpo e a limpar o local do crime. A namorada também esteve envolvida na ocultação. Ele ainda teria levado dinheiro e carro da vítima.

Durante o interrogatório, ele confessou ter matado Sandres Filho no dia 6, ou seja, cinco dias antes do cadáver ser encontrado. Os mandados foram cumpridos na sexta-feira, 26.

Mãe e filho estão presos no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecido como Canhanduba. A namorada prestou depoimento e foi liberada.