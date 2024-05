Jovem de 18 anos morre após acidente entre moto e carro em Guabiruba

Um jovem de 18 anos, identificado como Samuel Silva, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro no bairro São Pedro, em Guabiruba, na noite deste sábado, 18. A colisão aconteceu por volta de 18h15.

Samuel, que conduzia a moto, foi encontrado pelos bombeiros já sem sinais vitais. Ele apresentava sangramento nas vias aéreas, suspeita de trauma na coluna cervical e fratura fechada no membro superior esquerdo. Com apoio do Samu, foram realizados procedimentos de reanimação, mas o óbito foi declarado ainda no local.

Um jovem de 16 anos, que estava na garupa, estava consciente e relatou dores no tórax. Ele foi conduzido pelo Samu ao Hospital Azambuja.

A condutora do automóvel, de 32 anos, não se feriu. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

