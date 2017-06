Jovem de 19 anos é morto e esquartejado em Ilhota

Sheldon dos Santos, 19 anos, foi encontrado esquartejado nesta sexta-feira, 9, no bairro Pedra de Amolar, em Ilhota. Ele estava desaparecido desde 28 de maio.

Partes do corpo foram localizadas pela Polícia Civil, através de denúncias, somente neste sábado, próximo a uma plantação de arroz. A família o reconheceu por meio das tatuagens.

Os policiais investigam o motivo e os autores do homicídio. Eles têm imagens de câmera de monitoramento que mostram o rapaz em frente a uma loja de materiais de construção com amigos, no dia do desaparecimento.