Jovem de 19 anos morre afogado na Praia Brava, em Itajaí

Um jovem de 19 anos morreu após se afogar na Praia Brava, em Itajaí, na manhã desta terça-feira, 11. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 5h18 para atender à ocorrência, registrada em frente ao Residencial Brava Beach.

De acordo com o relatório dos agentes, quando as equipes do Grupo de Busca e Salvamento (GBS) de Balneário Camboriú chegaram ao local, havia duas vítimas que já estavam na faixa de areia. Um dos banhistas estava consciente, com tosse e sinais leves de hipotermia, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.

A segunda vítima, de 19 anos, foi encontrada inconsciente e sem sinais vitais. As equipes iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e utilizaram um compressor torácico automático, com apoio do Samu mas o jovem não respondeu às manobras. O óbito foi confirmado por volta das 5h45.

Informações preliminares sobre a dinâmica são de que os jovens teriam ido ver o nascer do sol e acabaram entrando na água.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos legais.

