Jovem de 19 anos morre após cair em silo de arroz no Sul de SC

Um jovem de 19 anos morreu após cair em um silo de arroz enquanto trabalhava em Turvo, no Sul catarinense. O fato ocorreu por volta das 13h desta segunda-feira, 8, no bairro Morro Chato.

Encontrado no silo de arroz

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros do município, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência em que um rapaz teria caído dentro de um silo de arroz e que estava inconsciente. Ao chegarem no local, a vítima já havia sido retirada de dentro de uma caixa de casca de arroz.

Os bombeiros fizeram a avaliação médica e constataram o óbito do jovem. O local foi isolado e deixado sob os cuidados da Polícia Militar.

As informações sobre a dinâmica do acidente, assim como a identidade do homem não foram divulgadas.

