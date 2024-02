Jovem de 19 anos morre após colidir carro contra poste em Blumenau

Brian Correa Zago, de 19 anos, morreu após colidir carro contra poste na rua Guilherme Poerner, no bairro Velha, em Blumenau. O acidente ocorreu próximo da 0h50 desta sexta-feira, 23.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar, após a colisão, o veículo incendiou e os moradores relataram que conseguiram retirar a vítima e apagar o fogo. Porém, quando os bombeiros chegaram no local, a vítima já havia morrido devido aos ferimentos.

A Polícia Científica, a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) e a Celesc foram acionadas para auxiliar com a ocorrência.

