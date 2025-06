Jovem de 21 anos é preso em Brusque após furto de cone e direção perigosa em alta velocidade

Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira, 19, no bairro Rio Branco, em Brusque, após uma série de infrações envolvendo direção perigosa, furto e possível embriaguez ao volante.



De acordo com a Polícia Militar, o caso começou por volta das 2h30, quando o rapaz conduzia um Volkswagen T-Cross em alta velocidade pelas ruas do bairro Santa Terezinha, realizando manobras arriscadas conhecidas como “cavalo de pau”. Ao passar em frente ao quartel da PM, ele parou o veículo no meio da via e furtou um cone de sinalização, ação que foi registrada pelas câmeras de monitoramento da unidade.

Em seguida, o condutor arrancou bruscamente, cantando pneus, e chegou a perder o controle do veículo, colidindo contra uma placa. Mesmo com o impacto, não parou e seguiu dirigindo de forma perigosa.

Com base nas imagens e na identificação da placa do veículo, a guarnição localizou o endereço do proprietário e efetuou a prisão do suspeito em flagrante. Ao ser abordado, o jovem aparentava sinais de embriaguez e não soube informar onde havia deixado o cone furtado. Ele afirmou apenas estar arrependido.

Diante dos fatos, foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos legais.