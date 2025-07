Jovem de 21 anos morre e quatro ficam feridos após capotamento na BR-101, em Balneário Camboriú

Um grave acidente na madrugada do sábado, 5, resultou na morte de uma jovem de 21 anos e deixou outras quatro pessoas feridas na BR-101, em Balneário Camboriú. A colisão ocorreu por volta das 5h, no km 138,6 da rodovia, sentido sul.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido, um Volkswagen Gol, com placas de Camboriú, saiu da pista e capotou.

O impacto causou o bloqueio de duas faixas da rodovia e gerou congestionamento de aproximadamente três quilômetros. A situação foi normalizada por volta das 8h.

No carro estavam seis ocupantes. A jovem de 21 anos morreu no local. O motorista, de 29 anos, teve apenas ferimentos leves. Os outros quatro passageiros, uma adolescente de 16 anos, uma mulher de 19 e dois homens, de 19 e 26 anos, foram socorridos com ferimentos moderados e encaminhados à UPA da Barra.

A ocorrência foi atendida por equipes da Arteris Litoral Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.