Jovem de Blumenau morre após ser arrastado por corrente de retorno em Navegantes

O jovem Charles Santos, de 21 anos, morador de Blumenau, morreu após ser arrastado por uma corrente de retorno na Meia Praia, em Navegantes, no início da tarde de domingo, 30.

Ele fazia parte de um grupo de seis amigos, entre 20 e 22 anos, que entrou no mar em um trecho sem patrulhamento de guarda-vidas. Cinco conseguiram retornar à faixa de areia; somente Charles desapareceu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o mar apresentava condições desfavoráveis, com forte corrente de retorno. Um guarda-vidas que estava no intervalo percebeu a movimentação e acionou apoio.

Ele seguiu de motocicleta até o local e encontrou todos os jovens sendo puxados pela correnteza. O profissional conseguiu resgatar três deles. Minutos depois, outras equipes chegaram e retiraram mais uma vítima da água.

A jovem resgatada relatou que o irmão havia submergido e não retornou. Um quinto integrante do grupo conseguiu sair do mar sozinho. As buscas seguiram durante a tarde. Por volta das 21h, populares encontraram o corpo de Charles na faixa de areia.

Leia também:

1. Polícia solicita auxílio da população para localizar foragido na região de Brusque

2. Três carros se envolvem em acidente em rodovia, entre Brusque e Nova Trento

3. Colisão entre carros deixa motorista preso em veículo na Beira Rio, em Brusque

4. Brusque abre dezembro: saiba quais dias da semana terão mais chuva

5. VÍDEO – Pelznickels de Guabiruba viralizam após aparecerem correndo pela praia de Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

