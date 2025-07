Jovem de Botuverá que faleceu após carro cair em rio tinha sonho de construir uma família

Luiz Henrique dos Reis Moura, de 18 anos, faleceu após o carro em que estava cair em um rio em Botuverá. Ele cursava o terceiro ano do ensino médio na Escola de Educação Básica (EEB) Padre João Stolte e sonhava em fazer um curso de eletromecânica. A irmã dele, Grazielle dos Reis Moura, contou ao O Município que ele “queria conquistar suas coisas, sua casa, seu carro e construir sua família”.

Ela descreve o irmão como um menino tímido, de sorriso discreto, amigo respeitoso e estudante responsável. “Estará sempre em nossos corações. A família sempre lembrará dele com um sorriso no rosto. Era um filho e um irmão querido”, disse.

Professores da escola Padre João Stolte lembram de Luiz como um aluno de poucas palavras, mas muito querido pelos colegas. Ele gostava de carros e caminhões, tema principal das conversas com os amigos. Luiz estudava na escola desde o oitavo ano.

“Todos os colegas gostavam de conversar com ele, porque estava sempre por dentro de tudo. Era um aluno bem antenado”, comentaram.

Luiz mantinha um relacionamento com uma colega de turma havia cerca de quatro anos. Ambos iriam se formar neste ano. Ele seguia para a casa dela quando o acidente aconteceu.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h do domingo, 6, na rua Beira Rio, na região do Lageado Central. O motorista colidiu contra um barranco, perdeu o controle do carro e caiu no rio. O veículo foi arrastado pela correnteza entre 10 e 15 metros e ficou submerso a cerca de 3 metros de profundidade.

“A colisão no barranco foi muito forte, danificando o carro e chegando a acionar o airbag antes da queda na água. Ele caiu em um local de difícil acesso”, explicou a sargento Scheila Daiana Streit Fuck.

Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o Fiat Uno de dentro do rio. Equipes do Corpo de Bombeiros de Brusque e Blumenau auxiliaram no atendimento da ocorrência.

