Jovem de Brusque faz vaquinha para comprar aparelho auditivo de R$ 8,4 mil e retornar à faculdade

Cansado de esperar pelo SUS, que dá o prazo de um ano e meio para fornecer os aparelhos auditivos, o jovem Leonardo Vinicius, de 23 anos, morador do bairro Dom Joaquim, em Brusque, abriu uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 8,4 mil, valor dos aparelhos no setor privado.

Natural de Joinville, mas morando em Brusque desde 2011, Leonardo nasceu com perda auditiva mista de grau completo bilateral e só foi usar aparelhos aos 8 anos. Foi com a ajuda destes equipamentos que ele conseguiu pronunciar as primeiras palavras.

“Tenho a surdez desde nascença e agora não consigo fazer nada sem o aparelho auditivo. Foi com ele que eu aprendi a falar e a me comunicar com as pessoas, o que não foi nada fácil, mas estou aqui firme e forte na fala”, ressaltou.

O jovem utiliza há quase 5 anos os mesmos aparelhos, porém um lado já quebrou e o outro está apresentando problemas no volume, o que dificulta manter a rotina, a exemplo da faculdade, que precisou suspender pela dificuldade em ouvir.

“O lado esquerdo do aparelho parou de vez e o direito está em um volume muito baixo. Cheguei a ir em uma fonoaudióloga em Florianópolis, onde pedi para aumentar o volume do lado direito, porém me informaram que não é possível sem os dois aparelhos em boas condições. Eu tive até que parar a faculdade de desenvolvimento e análise de sistemas, pois não estava conseguindo acompanhar tarefas”, contou.

Depois de esperar cerca de um ano, desde o pedido de um novo equipamento ao SUS, Leonardo abriu uma vaquinha virtual para conseguir comprar dois aparelhos auditivos, que custam em média, R$ 4,2 mil cada, totalizando os R$ 8,4 mil da meta.

“Sem aparelho auditivo me afeta muito no trabalho e no estudo. Estou há mais de 10 meses à espera e indo na clínica especializada, porém eu ouço apenas que vai demorar muito. Mas, no momento, eu e a minha família não temos condições de arcar com esse gasto, então peço ajuda das pessoas para realizar meu sonho. Estou agoniado sem aparelho e não consigo ficar sem escutar, preciso de um novo para ter qualidade de vida”, finalizou.

Quem quiser ajudar pode enviar um valor diretamente por Pix através da chave 4476832@vakinha.com.br ou através da vaquinha.

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: