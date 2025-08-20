Jovem de Brusque ganha cadeira de rodas por meio da campanha de lacres da Unimed

O jovem de Brusque, Aderlan Filipe Santos Souza, de 19 anos, recebeu uma cadeira de rodas por meio da campanha “Eu Ajudo na Lata – Lacres que Transformam”, da Unimed. Ele é atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) desde 2010.

Aderlan nasceu com encefalopatia crônica não progressiva, microcefalia, retardo mental severo e epilepsia de difícil controle. Dependente total nas atividades do dia a dia, ele já fazia uso de cadeira de rodas para locomoção.

Recentemente, a família enfrentava uma situação delicada: sem o equipamento, o jovem estava impossibilitado de realizar sessões de fisioterapia e outros atendimentos fundamentais para sua qualidade de vida.

A entrega da cadeira representa alívio e esperança para a mãe, Andréa Santos da Conceição de Souza, que dedica seus cuidados integralmente ao filho.

“Ele depende totalmente de mim. As rotinas com ele são como as de um bebê. A falta da cadeira impedia até mesmo que ele continuasse o acompanhamento na Apae”, relata Andréa.

O diretor-superintendente da Unimed Brusque, Mauro Cesar Flores, destaca que cada cadeira de rodas entregue significa mais do que mobilidade.

“Cada entrega representa dignidade, inclusão e esperança para quem recebe. Para nós, é uma enorme gratificação poder realizar essa campanha ao lado da comunidade. Acreditamos que ações como essa mostram a força da união e do cooperativismo, e nos enchem de orgulho por poder ajudar tantas pessoas”.

A campanha, criada pela Unimed do Brasil e executada pela Unimed Brusque desde 2014, engaja toda a comunidade da região.

“Cada lacre carrega solidariedade e empatia, formando uma grande corrente do bem. Estamos muito felizes por poder entregar esta cadeira ao Aderlan e, ao mesmo tempo, incentivar um gesto de cuidado com o meio ambiente, mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes transformações”, afirma Silvana Hochsprung Miguel, do setor de responsabilidade social da cooperativa.

Mais de nove toneladas de lacres arrecadados

Desde o início da iniciativa, já foram arrecadadas mais de nove toneladas de lacres e entregues 11 cadeiras de rodas adaptadas com o apoio da comunidade. A campanha ganhou força com a parceria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), que ampliou a rede de pontos de coleta e assumiu a gestão dos recursos financeiros.

“Cada pessoa que ajudou com um só lacre já faz parte deste projeto. Esta entrega é a prova do potencial das pequenas atitudes que, quando somadas, são capazes de transformar vidas”, ressalta o presidente da entidade, Marlon Sassi.

Também apoiam a campanha o Lions Clube, a Apae, a Escola Charlotte e o Movimento de Campistas.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque e MP-SC assinam acordo para reduzir fila de espera por vagas em creches

2. Câmara de Guabiruba aprova projeto para tornar eierschmier e polenta no tacho patrimônios culturais

3. VÍDEO – Conheça a mulher que se declara bruxa em Guabiruba

4. O Boticário confirma primeira operação em Guabiruba no próximo semestre

5. Justiça condena município de Itajaí e hospital a R$ 200 mil por violência obstétrica que resultou na morte de bebê



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

