Jovem de Brusque pede ajuda financeira para tratar tumor no nervo que fica entre o ouvido e o cérebro

Aos 20 anos, a moradora de Brusque, Fernanda dos Santos Domingues, enfrenta uma batalha delicada contra um neuroma do acústico, um tumor benigno que afeta diretamente o nervo responsável pela audição e pelo equilíbrio.

Apesar de não ser maligno, o crescimento desse tipo de tumor pode causar sérios impactos na qualidade de vida da paciente, como perda auditiva, zumbido constante, tonturas, desequilíbrio e até paralisia facial.

Tempo de espera

Diagnosticada há alguns meses, Fernanda está há seis meses na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) aguardando a realização de uma cirurgia. Sem previsão de atendimento e com o quadro de saúde se agravando, ela e a família têm buscado alternativas para garantir os cuidados necessários.

“Cada vez está pior, e a gente não tem o que fazer. Ela está afastada pelo INSS, mas no momento não está recebendo. Por isso criamos uma vaquinha virtual para ela fazer uma ressonância e exames que o SUS não cobre. Enquanto isso, ela passa dias chorando de dores fortes no corpo e na cabeça, e remédio nenhum melhora”, relata Analice, irmã de Fernanda.

Diante da demora no sistema público, a jovem precisou pagar uma consulta particular com laudo e nota fiscal datados de 12 de novembro de 2024, para ao menos entender melhor seu quadro clínico.

Segundo o médico que atendeu a jovem, se o tumor não for tratado rapidamente, Fernanda pode sofrer sequelas irreversíveis.

Como ajudar

A família agora precisa de apoio financeiro para cobrir os custos de exames, consultas especializadas, medicamentos e possíveis deslocamentos — despesas que, em muitos casos, não são totalmente cobertas pelo plano de saúde.

Para isso, foi criada uma campanha de arrecadação virtual. As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave celular (47) 98902-4261, em nome de Fernanda dos Santos Domingues. Também é possível ajudar através de uma rifa.

“Criei essa vaquinha para conseguir enfrentar essa batalha com mais tranquilidade e garantir um tratamento adequado. Toda contribuição, de qualquer valor, já faz uma diferença enorme. E se não puder doar, compartilhar já ajuda muito também”, reforça Analice.

