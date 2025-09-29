Jovem é agredida por companheiro com socos enquanto segurava o filho no colo em Gaspar

A Polícia Militar foi acionada na tarde deste domingo, 28, para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Bela Vista, em Gaspar, por volta das 15h.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por uma jovem de 18 anos, que relatou ter sido agredida pelo companheiro após um desentendimento. Segundo a vítima, o homem a atacou com socos enquanto ela segurava o filho do casal no colo.

Após a agressão, a mulher conseguiu fugir até a residência de sua irmã. No local, o suspeito teria ido atrás dela e, do lado de fora da casa, passou a proferir ameaças, portando uma faca.

A guarnição localizou o homem, de 22 anos, e deu voz de prisão. A faca utilizada foi encontrada em um terreno baldio nas proximidades.

O autor foi encaminhado à Central de Polícia, juntamente com a vítima, para os procedimentos legais cabíveis.

